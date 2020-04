Frosinone – ASL, il D.G. dott. Lorusso positivo al COVID 19: sostituito dalla dott.ssa D’Alessandro

Per la contemporanea indisponibilità del Direttore Generale e di quello Sanitario Si comunica che da oggi le funzioni di Direttore Generale della ASL di Frosinone sono state assunte dalla Dottoressa Pierpaola D’Alessandro, Direttore Amministrativo aziendale.Ciò assicura all’Azienda sanitaria la piena continuità gestionale, istituzionale ed operativa.Si ricorda che le funzioni di Direttore Sanitario aziendale sono svolte dal Dott. Stefano Brighi stante l’indisponibilità della Dottoressa Patrizia Magrini. Inoltre si ringraziano e si ricambiano gli auguri che in queste ore sono giunti alla ASL ed al Dott. Lorusso, innumerevoli attestati di vicinanza, stima e di affettuoso incoraggiamento.Desideriamo tranquillizzare tutti facendo sapere che il nostro Direttore Generale è in discrete condizioni seguito dalla UOC di Malattie Infettive diretta dalla Dottoressa Katia Casinelli, con l’attenzione e professionalità note di questo Reparto.

