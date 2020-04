Frosinone – ASL, dal 1° maggio si sospende il servizio telefonico H 12

Come è noto la ASL di Frosinone ha attivato il Servizio Telefonico a disposizione dei cittadini per avere notizie su parenti e familiari ricoverati nel P.O. Spaziani di Frosinone, istituendo i numeri di cellulari 328.9271664, 388.9859410 e 329.3825959, operativi 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, inclusi i festivi.Dal 1° Maggio prossimo il Servizio Telefonico offerto con i numeri sopra indicati verrà disattivato, “a seguito della forte diminuzione dei ricoveri per COVID-19”.Con le stesse funzioni, di informazione alle famiglie sulla collocazione dei propri congiunti eventualmente ricoverati è attivo, dal Lunedì al Venerdì (ore 8-14, festivi esclusi), il Numero Verde dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è 800.71.69.63 comunicato stampa

