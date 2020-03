Frosinone, ASL, attivati i numeri dedicati ai parenti dei familiari

A seguito dell’emergenza Corona virus, con gli ospedali affollati, è stato necessario spostare i pazienti in altri reparti, oppure in taluni casi in altri ospedali. Da oggi sono entrati in funzione i numeri cui i familiari dei ricoverati potranno rivolgersi, un servizio reso ancora più importante dopo la decisione di chiudere gli accessi a visitatori e parenti dei ricoverati. I numeri sono attivi tutta la settimana, 12 ore al giorno, dalle ore 8 alle 20.

Dal lunedì al venerdì ci si potrà rivolgere al seguente numero: 328 92 71 664.

Il sabato si potrà contattare il 388 98 59 410.

La domenica il 329 38 25 959.

L’organizzazione del servizio è curata dall’Ufficio relazioni con il pubblico, comunicazione, accoglienza, tutela e partecipazione, diretta dal Dott. Francesco Giorgi. La stessa struttura inoltre, sta informando i familiari e gli amici sullo stato di salute dei propri cari.

S.M.

foto repertorio