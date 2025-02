Frosinone, asfalto via Marittima: lunedì incontro urgente per programmazione interventi

“Quanto si è verificato, nei giorni scorsi, su via Marittima – fanno sapere dall’ufficio tecnico comunale – è dovuto a una criticità costruttiva, aggravata dalle forti piogge delle ultime ore, per cui si è resa necessaria anche l’istituzione della circolazione a senso unico.

La ditta, ravvisate in precedenza le problematiche tecniche derivanti dal cosiddetto meccanismo del ‘reflective cracking’, che consiste nella propagazione delle fessure dell’asfalto vecchio all’asfalto nuovo, ossia dal basso verso l’alto, aveva già provveduto a interventi correttivi di ripristino dell’asfalto. Tali lavori, senza alcun onere economico per le casse comunali, sono stati condotti evitando la sovrapposizione con le operazioni programmate sulla rete idrica da parte di Acea. In vista della realizzazione dell’intervento di Acea, che avrà un impatto significativo sul manto stradale, non erano stati quindi calendarizzati interventi di manutenzione definitivi sugli asfalti nel tratto interessato.

Le intense piogge delle ultime ore hanno fatto emergere una criticità costruttiva che, se pur precedentemente individuata, necessita di un coordinamento tra il comune ed Acea. Per questo motivo è stato fissato, per lunedì, un urgente incontro per pianificare, nel più breve tempo possibile, l’esecuzione degli interventi di sostituzione della rete idrica. Si sottolinea, infine, che gli interventi di ripristino del manto non comportano oneri economici di alcun genere per il Comune”.