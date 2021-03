Frosinone, ascensore inclinato in servizio. I nuovi orari

L’assessorato alla mobilità urbana, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, rende noto che l’ascensore inclinato sarà regolarmente in funzione da lunedì 8 marzo, con un servizio attivo dal lunedì al sabato.L’impianto, che collega la parte bassa della città a quella alta (con le stazioni di via Aldo Moro e a piazzale Vittorio Veneto) è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria.La prima partenza dalla stazione di valle (via Aldo Moro) è prevista alle 07.30; l’ultima alle 18.16. Prima partenza da piazzale Vittorio Veneto, invece, alle ore 07.44; ultima alle 18.30.

Correlati