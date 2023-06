Frosinone, artisti di strada alle Terrazze del Belvedere

Cibo, musica, intrattenimento, danza e, da sabato 24 giugno, anche la magia degli artisti di strada. Il programma delle Terrazze del Belvedere – che, ogni fine settimana, richiama tantissimi visitatori nel centro storico cittadino, nella zona compresa tra Piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e Piazza Valchera – si arricchirà così di un’importante novità. L’assessorato al centro storico di Rossella Testa intende, infatti, offrire un’opportunità a tutti gli artisti di esibirsi, assegnando ad ognuno lo spazio e il tempo che necessitano, proponendo ai tantissimi frequentatori delle Terrazze i colori, la musica e l’allegria degli artisti di strada.Per partecipare, gli artisti devono semplicemente accreditarsi scrivendo all’indirizzo dedicato artistialleterrazze@gmail.com , indicando i dati anagrafici, una breve biografia, recapiti mail e telefonici e, facoltativamente, il link a un audio o video della propria performance.Sabato 24 giugno si esibiranno solo gli artisti accreditati, dalle 20.30 a mezzanotte.Gli artisti si esibiranno “a cappello”, con la stessa formula già applicata con successo da importanti festival come il Roma buskers festival e il Ferrara buskers, che da anni, ormai, promuovono la cultura e la filosofia degli artisti di strada, “spiriti liberi” che decidono autonomamente dove e quando esibirsi, facendolo in luoghi pubblici (piazze, zone pedonali, strade) gratuitamente o richiedendo un’offerta. Le esibizioni sono molto varie e l’unica costante è quella di offrire al pubblico uno spettacolo d’intrattenimento.Per le Terrazze del Belvedere, nei mesi di giugno e agosto la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal venerdì alla domenica; nel mese di luglio, la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal giovedì alla domenica.