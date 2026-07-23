Frosinone – Arrestato un uomo per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 32 anni, residente in un comune della provincia di Frosinone, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico ad operare sono stati gli agenti delle Volanti, nel corso dell’ordinario controllo del territorio.

Nel transitare in via Marittima, nella parte bassa del capoluogo, nei pressi di una fermata del bus di linea, notavano due persone, un uomo e una donna, che alla vista della Polizia, cercavano di allontanarsi probabilmente per eludere un eventuale controllo.

Nella circostanza l’uomo lasciava cadere a terra una bustina trasparente contenente stupefacente del tipo cocaina per grammi 2,19.

Il predetto tentava una breve quanto inutile fuga, spintonando anche uno dei poliziotti.

Prontamente raggiunto e bloccato, continuava a perseverare in un atteggiamento non collaborativo.

Alla luce di quanto verificatosi, il 32enne veniva arrestato per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Altresì veniva segnalato amministrativamente per possesso di stupefacente per uso personale alla competente Prefettura.