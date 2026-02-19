Frosinone – Arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente: sequestrati 55 grammi di cocaina

Personale della Polizia di Stato nella notte appena trascorsa ha tratto in arresto un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso del servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, verso le ore 22.00 procedeva al controllo, in questa p.zza Caduti di Via Fani, di un uomo che, accortosi della presenza degli agenti, tentava di allontanarsi lasciando cadere a terra un sacchetto.

Gli operatori raggiungevano il soggetto e recuperavano il sacchetto dal quale si constatava il contenuto risultato essere sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 57 involucri per un peso complessivo di circa 55 grammi.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Frosinone veniva condotto presso la sua residenza sita in un comune limitrofo al capoluogo in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Nei confronti del predetto, il Questore della Provincia di Frosinone, emetterà la misura di prevenzione personale amministrativa del Foglio di Via Obbligatorio.

