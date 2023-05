Frosinone – Arrestato un 42enne per maltrattamenti in famiglia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone hanno proceduto all’arresto di un 42enne del luogo, noto alle forze di polizia, gravato da vari pregiudizi per reati contro la persona, il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti.

I militari, rintracciata la persona, che l’8 maggio si era allontanata da una comunità terapeutica di Piazzolla di Nola (NA) ove si trovava agli arresti domiciliari dall’aprile 2022, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma, dovendo l’arrestato scontare la pena residua di mesi 3 e giorni 18 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, reato commesso in Frosinone nell’anno 2021.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove trascorrerà i prossimi mesi per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

