FROSINONE – ARRESTATO 52ENNE PER DROGA : DEVE ESPIARE UNA PENA DI ANNI 6 DI RECLUSIONE

Nella giornata di ieri, in Frosinone, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto un 52enne del posto, già censito, in esecuzione dell’ordinanza di “sospensione della misura degli arresti domiciliare e accompagnamento presso istituto di pena”, emessa della Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Roma. In particolare, l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliare presso la sua abitazione, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, deve espiare la pena residua di anni 6 mesi 3 e 14 giorni di reclusione, a seguito di condanna definitiva. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

