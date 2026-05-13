Frosinone: arrestato 49enne con cumulo pena di 6 anni

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Frosinone, hanno portato a termine un’operazione di servizio, rintracciando e traendo in arresto un uomo di 49 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dall’’Ufficio Esecuzioni Penali dalla Procura della Repubblica di Frosinone, dovendo espiare un cumulo pena per reati di “furto aggravato, ricettazione, appropriazione indebita e maltrattamenti in famiglia, commessi tra il 2010 ed il 2020, nei comuni di Frosinone e Ceccano (FR). Ad espletate formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove, così come disposto dall’A.G., mandante, sconterà la pena cumulativa inflittagli di anni 6 (sei) mesi 1 (uno) e giorni 10 di reclusione, così come disposto dall’A.G. mandante. Foto archivio