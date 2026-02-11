Frosinone: arrestato 46enne per violazione dell’affidamento ai servizi sociali

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto un 46enne residente a Frosinone, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali.L’uomo nel corso dell’espiazione della pena dell’affidamento ai servizi sociali violava le prescrizioni imposte dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone e per tale ragione veniva disposta la sospensione della misura con l’ordine di accompagnamento del predetto presso un istituto carcerario.Il condannato, al termine della formalità di rito, è stato tradotto dal personale della Squadra Volante della Questura di Frosinone presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Foto archivio