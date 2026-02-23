FROSINONE – ARRESTATO 45ENNE, DEVE ESPIARE UNA PENA DI ANNI 3 DI RECLUSIONE

Nei giorni scorsi, in Frosinone, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto un 45enne del posto, già censito, in esecuzione all’ordinanza di “detenzione domiciliare”. emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Frosinone. I Militari rintracciato l’uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’A.G. per un cumulo di pene, dovendo l’arrestato espiare una pena residua di anni 3 e giorni 6 di reclusione, in seguito a condanne definitive per reati contro il patrimonio, oltre al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva ristretto presso la sua abitazione.

