Frosinone – Arrestato 44enne per espio di pena

Nella giornata del , la Polizia di Stato ha eseguito ad un Ordine di Esecuzione di Pene Concorrenti nei confronti di un quarantaquattrenne residente nel capoluogo.

L’uomo, indagato in stato di libertà per reati contro il patrimonio e contro la famiglia, dalla falsa attestazione, alla rapina, ai maltrattamenti in famiglia e alle lesioni personali, è stato raggiunto dal provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Il destinatario, dovendo espiare una pena residua di anni 2 mesi 6 e giorni 28, è stata tradotto dal personale della Squadra Volante della Questura di Frosinone presso la Casa Circondariale di Frosinone.