Frosinone – Arrestato 31enne, per espio di pena deve scontare un anno per furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Frosinone (FR) hanno arrestato un 31 enne del luogo, noto alle FF.PP., in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Frosinone.I militari, dopo ver rintracciato l'uomo, hanno provveduto alla notifica dell'ordine di carcerazione dovendo l'arrestato scontare la pena di anni 1 di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per il reato di furto in abitazione, con sentenza della Corte di Appello di Roma. L'Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone dove espierà la pena, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

