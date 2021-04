Frosinone, arrestata 34enne dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, sulla linea di emergenza 113 della Questura giungeva la segnalazione di furto in un negozio di abbigliamento perpetrato da una giovane donna, con due minorenni al seguito.

Dopo aver tolto i dispositivi anti taccheggio da alcuni indumenti, la stessa si era allontanata a bordo di un’auto, di cui venivano indicati modello e numero di targa.

La nota veniva prontamente diramata alle pattuglie presenti sul territorio.

Nel giro di brevissimo tempo, due equipaggi del Reparto Volanti intercettavano e bloccavano, dopo un inseguimento lampo, quel veicolo.

Nella circostanza veniva identificata la donna alla guida, una 34enne nata in provincia di Roma, ma residente a Frosinone.

Gli agenti effettuavano una perquisizione veicolare, che permetteva di rinvenire la merce trafugata, come segnalato, nonché altri articoli di abbigliamenti e prodotti alimentari del valore complessivo di oltre duecento euro. La donna ovviamente non forniva titolo di acquisto, né dava indicazioni circa la provenienza.

Una tempestiva attività di indagine permetteva di individuare altre due attività derubate dalla donna, oltre quella per la quale era stato richiesto l’intervento.

La 34enne veniva arrestata in flagranza di reato per furto aggravato e continuato; contestata anche la ricettazione.

Sono in corso accertamenti per individuare altri esercizi commerciali in cui l’indagata ha messo in atto il suo comportamento illegale.

Comunicato stampa