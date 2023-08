Frosinone, area sosta tifosi ospiti realizzata a tempo di record.

Realizzata a tempo di record l’area adibita alla sosta dei tifosi ospiti dello stadio comunale “Benito Stirpe” di Frosinone.

L’intervento, portato avanti dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni di Angelo Retrosi, ha permesso così la creazione di circa 200 stalli che sono stati pensati, in particolare, per ospitare i minivan dei supporter delle squadre in gara contro i Canarini.

“L’amministrazione e la città intera di Frosinone sono impazienti e orgogliose di inaugurare un’altra stagione nella massima serie al fianco dei leoni giallazzurri e della società del patron Stirpe – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – In questa nuova, emozionante avventura, il Comune sta facendo e continuerà a fare quanto, nell’ambito delle proprie competenze, possa garantire ai tifosi, ai cittadini, alla società, agli operatori, un’esperienza da vivere nel migliore dei modi, secondo elevati standard di sicurezza, decoro e accoglienza.

Con il ritorno del Frosinone calcio in Serie A, la Città e l’intera provincia si avvarranno di una vetrina formidabile con cui continuare a promuovere la determinazione, la passione e l’unicità della nostra terra, anche nello sport. La massima serie è una grande responsabilità perché saremo sotto gli occhi di tutti, dando anche all’esterno una testimonianza di una città all’altezza. L’impegno del Comune è dare una spinta verso questo tipo di percorso, promuovendo quanto è già nel DNA di questa terra così bella.

Desidero ringraziare – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – il Questore Domenico Condello, il dirigente della Polizia amministrativa e di sicurezza Carlo Bianchi e il presidente del Frosinone Calcio Maurizio Stirpe, che hanno rappresentato ai nostri uffici le indicazioni e le necessità per realizzare, nel modo più consono, lo spazio. Un ringraziamento va inoltre rivolto, in particolare, all’assessore Retrosi, al dirigente ing. Benito Caringi e al responsabile delle manutenzioni, geom. Salvatore Cirillo, che hanno seguito personalmente, senza mai guardare l’orologio, i lavori dell’area di sosta, fino al completamento”.

“Siamo intervenuti – ha dichiarato l’assessore Angelo Retrosi – dapprima con la pulizia dell’area che insiste anche sul palazzo dello sport, dietro la curva sud, e poi con le operazioni di bonifica e di installazione delle recinzioni, unitamente al posizionamento dei betafence. Lo spazio consta inoltre di doppio accesso per permettere ai tifosi di entrare e defluire in modo ordinato. L’area, progettata per venire incontro alle specifiche esigenze di sicurezza e ordine pubblico espresse dal Questore Condello e dalla società canarina, è entrata in funzione già in occasione del match contro il Pisa, sarà operativa anche per la ‘prima’ contro il Napoli e, dunque, per tutto il campionato di serie A”.

COMUNICATO STAMPA