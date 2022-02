Frosinone, approvato il regolamento delle Primarie per la città

I partiti e le liste civiche presenti nell’assise civica del capoluogo (Lega – Salvini Premier, Forza Italia, Udc, Cambiamo, Lista per Frosinone, Lista Ottaviani e Frosinone Capoluogo), infatti, hanno dato il via libera ai nove articoli contenuti nella normativa che disciplinerà lo svolgimento delle operazioni di voto per la selezione del candidato a sindaco del centrodestra.

La delegazione di Fratelli d’Italia si è riservata di valutare il documento nel corso del direttivo convocato per la prossima settimana.

Come riportato nel regolamento sottoscritto, le Primarie per la Città, per la scelta del candidato a Sindaco di Frosinone alle amministrative della primavera 2022, si svolgeranno domenica 27 marzo 2022, a Frosinone, dalle ore 8:00 alle ore 21:00, presso le sezioni allestite nella zona alta, presso la nuova sede comunale, Palazzo Munari, e Piazza VI Dicembre. Nella zona bassa, presso la Delegazione Madonna della Neve e la Delegazione Scalo, in Piazza Sandro Pertini. Sarà, inoltre, allestito un seggio mobile, per raccogliere il voto dei cittadini fisicamente svantaggiati. Quanti abbiano compiuto il 18° anno d’età (entro il 25 marzo), potranno votare il candidato oppure presentare la propria candidatura. Saranno ammessi tutti i cittadini che, indipendentemente dal proprio orientamento politico, abbiano intenzione di concorrere alla crescita democratica delle Istituzioni e, in particolare, del Comune Capoluogo, in linea di continuità con lo sviluppo e la trasformazione dell’assetto culturale, ambientale e urbano, iniziata nel 2012, anche attraverso l’introduzione di strumenti innovativi di crescita sociale. Le singole sezioni saranno collegate in rete, online, attraverso un software che impedirà al singolo elettore di votare più volte nelle distinte sezioni. Ai fini della presentazione della candidatura a Sindaco, nell’ambito delle Primarie per la Città, il candidato dovrà presentare la propria richiesta, su carta semplice, supportata da un numero di elettori, inseriti nelle liste comunali, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta, entro le ore 13:00 del 25 febbraio 2022, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone in Piazza VI Dicembre. La sottoscrizione della candidatura a Sindaco e la sottoscrizione degli elettori dovranno essere autenticate da un Pubblico Ufficiale, da un Consigliere Comunale o da un Assessore del Comune di Frosinone. I moduli per l’accettazione della candidatura e per la raccolta delle firme dei sottoscrittori saranno disponibili sul link che sarà appositamente diffuso. Risulterà vincitore delle Primarie per la Città chi avrà conseguito almeno un voto valido in più rispetto agli altri concorrenti. A parità di voti riportati, risulterà vincitore il candidato più giovane. Al momento dell’accettazione della candidatura alle Primarie, i singoli candidati sottoscriveranno un impegno d’onore a sostenere pubblicamente alle elezioni amministrative comunali del 2022 il candidato che risulterà vincitore delle Primarie. I cittadini che intenderanno esercitare il diritto di voto, per la scelta del Candidato a Sindaco, infine, avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di versare un euro, da destinare a un fondo per sostenere iniziative a favore dei ragazzi diversamente abili del Centro Sociale Integrato comunale, di via Armando Fabi.

COMUNICATO STAMPA