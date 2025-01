Frosinone, approvato il bilancio di previsione in Giunta: 50 milioni di euro per il futuro della città

La Giunta Comunale di Frosinone ha approvato il bilancio di previsione 2025, il primo dopo l’uscita dal piano di riequilibrio finanziario straordinario iniziato nel 2013 e concluso lo scorso anno. La manovra, dal valore complessivo di 50 milioni di euro, rappresenta un passaggio cruciale per il futuro amministrativo e politico della città.

Investimenti per il territorio

Circa 30 milioni di euro saranno destinati al completamento delle opere pubbliche in corso e dei progetti già avviati. Tra questi figurano la riqualificazione della piazza dello Scalo, l’ultimazione dei Piloni, il nuovo ascensore inclinato, i parcheggi e l’intervento sull’inderscampio. Si punta anche a migliorare la mobilità cittadina con il piano urbano della mobilità sostenibile, che prevede il bus rapid transit e nuove piste ciclabili e ciclopedonali.

Potenziamento del personale e digitalizzazione

Il bilancio prevede l’assunzione di 12 nuovi dipendenti comunali e interventi di “verticalizzazione” per il personale interno. Contestualmente, è previsto un significativo impegno nella digitalizzazione dei servizi comunali, elemento fondamentale per migliorare l’efficienza amministrativa e la qualità della vita dei cittadini.

Il via libera in Consiglio comunale

Illustrato dall’Assessore tecnico Adriano Piacentini e sostenuto dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, il bilancio rappresenta un punto cardine della visione programmatica dell’amministrazione. Tuttavia, il vero banco di prova sarà a fine febbraio, quando il documento approderà in Consiglio comunale. Per essere approvato, il bilancio avrà bisogno di almeno 17 voti favorevoli su 33, un risultato non scontato a causa delle tensioni politiche interne.

Il Sindaco Mastrangeli ha sottolineato l’importanza di non interrompere i lavori già in corso e di garantire continuità agli interventi programmati, definendo questa fase cruciale per il futuro della città.