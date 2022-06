Frosinone: approvata la digitalizzazione con il Pnrr

Sono stati tutti approvati e finanziati i 5 progetti di digitalizzazione presentati dall’amministrazione Ottaviani nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento previsto è pari, in totale, a 625.333 euro.

I cinque progetti, redatti dal settore comunale coordinato dall’ing. Sandro Ricci, in particolare, riguardano l’implementazione di diverse funzionalità, al fine di costruire un modello di Governance per la città a sostegno dei cittadini, delle imprese, del lavoro e della protezione sociale, basato su trasparenza, efficienza, rapidità, fiducia, innovazione. I temi sono i seguenti: Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici; Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Comuni; App IO; Adozione piattaforme PagoPA; SPID-Carta di identità Elettronica. I progetti prevedono, tra le altre cose, l’implementazione dell’accesso digitale con Spid e Carta di Identità Elettronica; la digitalizzazione di attività nel settore anagrafico, alla persona, servizi sociali, bibliotecari, imposte di bollo e certificazioni; la digitalizzazione dei procedimenti dei settori Polizia locale, ambiente, commercio, cimitero, servizio scolastico, procedimenti edilizi, tributi, Suap. E ancora: aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud per demografici, stato civile, elettorale, Sue, contabilità e ragioneria, tributi, sistemi di videosorveglianza, gestione personale; digitalizzazione delle attività di presentazione domande e permessi.

L’amministrazione aveva approvato, nei mesi scorsi, gli indirizzi per la redazione dei progetti di digitalizzazione al fine di presentare la propria candidatura in risposta ai bandi di accesso ai finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’obiettivo, infatti, è quello di utilizzare la digitalizzazione della documentazione, dei servizi e degli archivi cartacei per ottimizzare le procedure afferenti agli accessi digitali, procedendo per step successivi nel coinvolgimento di tutti i settori comunali. La digitalizzazione delle procedure consente diversi vantaggi per l’Amministrazione e per i cittadini, come la riorganizzazione degli archivi cartacei con la possibilità di recuperare spazi, la riduzione dei tempi di accesso agli atti e la possibilità di processare e ottenere più velocemente le pratiche.

In tema di digitalizzazione, l’amministrazione ha ricevuto parere positivo anche per il progetto di realizzazione di una rete di accesso wireless per servizio di connettività dati nel Comune di Frosinone (Zona aeroporto), nell’ambito del Patto Territoriale della provincia di Frosinone. L’amministrazione comunale ha ritenuto di individuare, quale intervento, quello per la realizzazione di una rete di accesso wireless per la fornitura di un servizio di connettività dati nel comune di Frosinone zona aeroporto, in quanto area con elevato sistema produttivo attualmente quasi totalmente privo di connettività a banda ultra larga, che limita la competitività del sistema ivi presente. Il quadro economico prevede, tra l’altro, backhauling, apparati di ricestrasmissione e siti, licenze, autorizzazioni, configurazioni, per un totale di 276.000 euro.

COMUNICATO STAMPA