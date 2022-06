Frosinone, aperto al pubblico il nuovo parcheggio allo Scalo

È aperto al pubblico il nuovo parcheggio dello Scalo sull’ex area Frasca.

Il nuovo parcheggio, la cui sosta è gratuita, costituisce una opera parzialmente compensativa rispetto all’investimento che il privato sta conducendo sull’area ex Permaflex. In sinergia tra pubblico e privato, si è realizzato una infrastruttura per il territorio, nell’ottica dello sviluppo armonico e integrato sotto il profilo ambientale.

In coerenza con gli obblighi assunti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Frosinone, la società Elco ha effettuato a proprio carico – per un investimento pari a circa 1 milione e 600.000 euro – gli interventi previsti per la realizzazione del parcheggio con annessa area di scambio tra gli autoveicoli, il trasporto pubblico locale e quello extraurbano. La nuova opera pubblica è ad uso di pendolari e viaggiatori, collegata tramite un ponte pedonale che attraversa i binari, andando a implementare anche gli standard urbanistici dell’intero quartiere. Il parcheggio è interamente di proprietà dell’amministrazione comunale e risponde agli standard più innovativi in materia di efficientamento energetico e riciclo.

