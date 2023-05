Frosinone – ANVM: “Basta omertà”. Terza “Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle marocchinate”

Con lo slogan “Basta omertà”, si svolgerà giovedì 18 maggio alle ore 18,30 in via Mazzini presso il Monumento a Frosinone, la terza “Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle marocchinate”, evento promosso in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate (ANVM), che intende onorare la memoria delle donne e degli uomini i quali, nel periodo 1943-1944, subirono violenze da parte delle truppe coloniali francesi.

Infatti, la popolazione civile del centro-sud Italia come in molte altre regioni italiane, subì inenarrabili violenze, fisiche e sessuali, passate alla storia con il termine “marocchinate”. Una tragedia tenuta per troppi anni sotto silenzio e che oggi riportiamo all’attenzione della pubblica opinione e delle amministrazioni comunali.

Per l’evento è stato chiesto il patrocinio gratuito del Comune e sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici e l’intera cittadinanza.

“Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare alla cerimonia – dichiarano gli organizzatori dell’Associazione nazionale vittime delle marocchinate – con la deposizione di un mazzo di fiori, raccontando ai partecipanti le tristi vicende vissute all’epoca dai nostri connazionali. Abbiamo altresì invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti.”

