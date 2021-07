Frosinone, Antonio Abate nominato responsabile nazionale dell’organizazzione di CulturaIdentità

Poco più di un anno fa il mio primo contatto con Edoardo Sylos Labini, regista ed attore professionista, ideatore e presidente di CulturaIdentità, il grande contenitore culturale i cui obiettivi statutari consistono essenzialmente nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano, unico scudo contro la globalizzazione sempre più pervasiva.Animato dalla convinzione che attraverso la leva culturale la Bell’Italia potesse riconquistare il meritato ruolo nello scacchiere internazionale e favorito dall’operare in provincia di Frosinone, un territorio straordinario che vanta eccellenti tradizioni millenarie, ebbe subito inizio il mio impegno all’interno dell’associazione, affiancato dall’amico Daniele Maura, entrambi sostenuti da un gruppo straordinario di uomini e donne, tutti pronti a difendere l’identità, quindi la cultura, della nostra gente.Come grato fui ad Edoardo Sylos Labini che, accordandomi la sua incondizionata fiducia, accolse la mia proposta di celebrare ad agosto dello scorso anno ad Anagni il Festival Nazionale di CulturaIdentità e mi volle Responsabile Lazio del suo prestigioso sodalizio, altrettanto grato sono a lui oggi che ha voluto affidarmi il ruolo di Responsabile nazionale dell’Organizazzione.Alacremente mi adopererò, in continuità con l’eccellente lavoro svolto da Emanuele Ricucci, chiamato ad altri incarichi, consapevole che le straordinarie iniziative ideate dal nostro Presidente vadano non solo apprezzate ma anche condivise e sostenute.La promozione dell’Associazione, il dare linfa allo straordinario progetto delle Città Identitarie, la diffusione del prezioso cartaceo edito mensilmente ed impreziosito dalle migliori firme del giornalismo italiano, sono i campi ove misureremo il nostro desiderio di vedere tra loro intrecciate le nostre tante culture, baluardo dell’italianità amata in tutto il mondo, troppo spesso vilipesa e relegata a ranghi di marginalità.Sono gli scatti d’orgoglio, sono le idee le nostre migliori armi di riscatto, che quando diventano azioni ci permettono di conseguire un obiettivo importante: il progressivo allontanamento dal politicamente corretto e dall’omologazione del pensiero unico.

Antonio Abbate

Responsabile Nazionale Organizzazione