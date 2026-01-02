Frosinone, annullato presepe vivente

Annullato il Presepe Vivente, organizzato dalla Pro Loco e previsto per sabato 3 gennaio nella piazza dello Scalo, nell’ambito del calendario di iniziative promosso dall’amministrazione comunale per le festività natalizie, “Natale in Città”.
Il perdurare di condizioni meteo avverse insistenti su Frosinone – hanno spiegato dalla Pro Loco – non consente la prosecuzione dei lavori di allestimento delle scenografie. Le previsioni, inoltre, indicano la presenza di precipitazioni per la giornata di sabato 3 gennaio.
Queste le motivazioni alla base dell’annullamento dell’evento.
