Frosinone, annullato il concerto senza preavviso di Gigi Finizio: la delusione dei fans

«Concerto annullato senza preavviso, persone arrivate da Napoli, Roma Benevento e Reggio Emilia. Neanche un post sulla pagina ufficiale dell’artista su Ticket One, su cui adesso l’evento risulta annullato, che ha venduto biglietti sino a ieri».

Scrive così sulla nostra pagina uno dei fans del cantante napoletano che ieri sera ha dato forfait, a quanto pare, senza alcun preavviso o spiegazione. Erano in tanti in fila sulle scale del teatro Nestor di Frosinone per entrare in sala ed assistere al concerto, ma i microfoni sono rimasti tristemente spenti.

Al momento non ci risulta nessuna spiegazione ufficiale sui motivi che hanno determinato l’annullamento del concerto che doveva tenersi ieri sera al Nestor: nessuna nota ufficiale sulle pagine social del cantante neomelodico, né sul sito ticketone dove è invece scomparsa la pagina relativa all’evento.

Si resta quindi in attesa di indicazioni da parte della stessa ticketone per le modalità di rimborso…