Frosinone, Andreone è il nuovo segretario generale

Il dottor Mauro Andreone è il nuovo segretario generale del Comune di Frosinone. Il sindaco, Nicola Ottaviani, ha firmato oggi il decreto di nomina, con il quale il nuovo segretario succede al dottor Angelo Scimè, in trattamento di quiescenza.

Il dottor Andreone, avvocato ed esperto contabile, ha ricoperto il ruolo di segretario generale, tra gli altri comuni, anche a Rocca di Papa, Colleferro, Boville Ernica, oltre che di componente esterno, in qualità di esperto, in commissioni di concorsi pubblici per amministrazioni provinciali e comunali. Dopo la maturità classica conseguita al liceo ginnasio “Turriziani” di Frosinone, si è laureato in giurisprudenza con una tesi in diritto costituzionale. Diverse le attività formative a cui ha preso parte, in materia di trasparenza, appalti, gestione personale e contratti, passando per il master in management degli enti locali e i corsi Ceida – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. Tra le pubblicazioni all’attivo, va menzionato il volume “Concorsi Pubblici- Procedure di Assunzione e costituzione del rapporto di Pubblico Impiego”, per Giuffrè editore, di cui Andreone è coautore. Numerosi, infine, anche gli interventi, in veste di relatore, in tutta la regione, in occasione di corsi rivolti ai dipendenti amministrativi su anticorruzione, trasparenza e responsabilità disciplinare, gestione della contrattazione decentrata, gestione del personale.

