Frosinone, ancora un altro arresto della Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 45enne.

Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti e pertanto sequestrati 104 involucri in cellophane di varie grandezze contenenti sostanza stupefacente risultata del tipo “cocaina”, per un peso complessivo di circa 36 grammi e 425,00 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio; il tutto custodito all’interno di un cassetto del mobile della cucina.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione della medesima A.G.

