Frosinone, ancora file di ambulanze al pronto Soccorso dello Spaziani: mancano le barelle

Ancora disservizi al Pronto Soccorso dello Spaziani di Frosinone per mancanza di barelle. Di nuovo file di ambulanze all’esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale del capoluogo ciociaro, i sanitari Dell’ARES 118 non possono effettuare altri interventi per mancanza di barelle, che sono utilizzate dai pazienti all’interno per mancanza di letti.Monta la protesta del personale ARES per non poter intervenire in caso di chiamata e

devono intervenire altre ambulanze di altre postazioni ARES e in alcuni casi intervenire celermente puo salvare una vita.

Foto archivio

