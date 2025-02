Frosinone, analisi dati finanziari: performance positiva del Comune

Ottima performance del Comune di Frosinone per quanto riguarda le uscite complessive registrate nel 2023.

A certificarlo, l’analisi dei dati finanziari realizzata dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) tramite il software Pitagora, in grado di generare statistiche per l’individuazione oggettiva dei volumi di spesa rispetto ad altri enti confrontabili per popolazione e superficie inseriti nello specifico cluster.

Positiva la performance del Comune di Frosinone relativa all’anno 2023 sui dati globali che segnano, quindi, un importo inferiore alla media del cluster.

“Il report – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – ribadisce, senza ombra di dubbio, la validità dell’azione portata avanti finora dalla nostra Amministrazione. La gestione della risorse delle casse comunali, con le due amministrazioni Ottaviani e con la presente amministrazione, è stata infatti improntata al risparmio e alla massima ottimizzazione delle uscite.

Proprio lo scorso anno, con la deliberazione n. 34 della Corte Dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, la Città di Frosinone ha concluso positivamente oltre un decennio di azioni efficaci e puntuali portate avanti nell’esclusivo e sovrano interesse dei nostri Cittadini. Si tratta di un importante risultato, raggiunto grazie ad una gestione puntuale sia delle entrate che delle spese dell’Ente, senza incidere, in questi anni, sulla capacità del Comune di fornire i servizi ai Frusinati. Nonostante il peso e le limitazioni del piano di rientro – il quale non consente di accendere mutui né di fare assunzioni di personale – in questi anni siamo comunque riusciti a evitare ogni aumento tariffario per i servizi erogati, continuando a investire sulle opere pubbliche, sulla cultura, sull’urbanistica, sull’ambiente, sulla pubblica istruzione, sulla digitalizzazione e nei servizi sociali. Oggi, il report trasmesso dall’ANCI conferma come il percorso intrapreso dal Comune di Frosinone continui ad essere virtuoso e vantaggioso per l’intera comunità. Questa ennesima conferma, però, non costituisce per la nostra Amministrazione un traguardo ma un punto di riferimento utile per continuare a fare sempre meglio nell’interesse della collettività e, in particolare, del futuro dei nostri figli”.

Il sistema di analisi mediante cui sono analizzati i dati del report è ideato dal centro studi della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con cui ANCI Lazio, che ha trasmesso il documento, intrattiene un regime protocollare di collaborazione. Questo sistema aggrega i dati dell’ente reperiti nella banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze come open data, mediante analisi delle singole poste dei bilanci pubblicati e quelli che provengono dalla Ragioneria Generale dello Stato.