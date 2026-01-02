Frosinone: Ammonimento emesso dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo per violenza di genere

La Polizia di Stato di Frosinone, nell’ambito dell’attività di prevenzione volta al contrasto della violenza di genere, espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che ha posto in essere azioni minacciose e violente nei confronti della ex compagna.

Il provvedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta dalla Stazione dei Carabinieri di Anagni.

Dopo un’accurata istruttoria della già citata Divisione Anticrimine, il Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha emesso il provvedimento amministrativo dell’ammonimento previsto per la prevenzione ed il contrasto di tali condotte.

L’ammonito è stato informato della facoltà di poter partecipare a percorsi di consapevolezza predisposti presso la sede del Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL di Frosinone.