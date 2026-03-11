Frosinone, amministrative 2027: il PSI accelera su Iacovissi. Sabato incontro della coalizione “La Frosinone di domani”

Il Partito Socialista Italiano prosegue il percorso politico in vista delle elezioni comunali del 2027 e rilancia la candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi. Sabato alle 10.30, nei locali della Federazione provinciale del PSI, si terrà un incontro pubblico per fare il punto sulla situazione amministrativa del Comune di Frosinone e sulle prospettive della coalizione “La Frosinone di domani”, costruita in alternativa all’attuale amministrazione cittadina.

Secondo quanto si legge in una nota diffusa dal partito, al momento sono quattro le liste che sostengono la candidatura di Iacovissi, ritenute rappresentative di diversi ambiti sociali della città. Oltre alla lista del PSI, storicamente presente e competitiva, saranno della partita anche tre liste civiche.

La prima è “Frosinone Aperta”, guidata dal consigliere comunale Armando Papetti, medico molto conosciuto e stimato in città. La seconda è “Provincia in Comune”, riconducibile al consigliere provinciale Luigi Vacana, recentemente rieletto a Palazzo Iacobucci con un ampio consenso. La terza è “Area Vasta”, una lista dal nome simbolico che, secondo quanto anticipato, avrà come capolista una donna definita di grande capacità e prestigio. Proprio questa candidatura, ancora non ufficializzata, è stata definita dal segretario regionale socialista Gianfranco Schietroma “davvero eccezionale” e verrà presentata ufficialmente nel corso dell’appuntamento di sabato.

Nel frattempo, sottolineano i socialisti, la candidatura di Vincenzo Iacovissi, attuale capogruppo del PSI in Consiglio comunale, starebbe raccogliendo in città un consenso crescente e nuove adesioni. Il progetto politico punta a intercettare, secondo il partito, un diffuso desiderio di cambiamento tra i cittadini.

Il PSI evidenzia come Iacovissi rappresenti «una nuova generazione di amministratori, giovani, preparati e radicati sul territorio», in grado di offrire una prospettiva di rinnovamento per il capoluogo.

La linea politica dei socialisti resta dunque chiara: costruire una coalizione alternativa all’attuale governo cittadino e consolidare la candidatura di Iacovissi per la corsa a Palazzo Munari nel giugno 2027.

Nel frattempo lo stesso Iacovissi ha recentemente espresso le proprie congratulazioni a Luigi Vacana per la rielezione in Provincia, sottolineando anche una riflessione istituzionale sul futuro dell’ente provinciale: «L’auspicio, da socialista, è che la prossima volta i cittadini possano tornare a votare per gli organi di governo della Provincia, restituendo quella legittimazione popolare a un ente cui la Costituzione assegna un ruolo di primo piano nella rappresentanza delle comunità locali».

In vista delle prossime comunali, conclude la nota del PSI di Frosinone, il partito resta dunque «proiettato verso l’appuntamento elettorale con una linea precisa che si sviluppa attorno alla coalizione e al candidato sindaco».