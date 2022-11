Frosinone, ambulanze ferme davanti al pronto soccorso: Striscia la Notizia allo Spaziani

Non è la prima volta che il tg satirico di canale 5,Striscia la Notizia fa tappa in Ciociaria, ieri sera è andato in onda il servizio. Anche all’ospedale Spaziani di Frosinone si assiste al fenomeno delle ambulanze ferme fuori al pronto soccorso perchè mancano i posti letto nella struttura e le barelle vengono utilizzate per far stazionare i pazienti. Jimmy Ghione ha chiesto spiegazione al Direttore Generale della Asl di Frosinone Angelo Aliquò che dichiara: “Mancano medici nel pronto soccorso e non si trovano e ci sono dei concorsi dove non si presenta nessuno. Nel pronto soccorso di Sora abbiamo solamente un medico di ruolo e ricorriamo alle cooperative per avere medici privati”.

