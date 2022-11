Frosinone – Ambiente: proseguono gli interventi di pulizia in tutta la città

Il calendario di interventi su tutto il territorio comunale, per valorizzare decoro e ornato urbano, prosegue senza sosta, così come predisposto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“Ognuno di noi deve fare la propria parte per mantenere la città bella e pulita – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione, attraverso l’ufficio comunale ambiente, con il coordinamento del vicesindaco Scaccia, e l’impresa privata affidataria, stanno lavorando alacremente per assicurare la cura e la manutenzione costante del patrimonio verde del capoluogo, con risultati apprezzati dai cittadini”.

“Nei giorni scorsi – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – il calendario di attività di pulizia, igiene e cura degli spazi verdi, che comprende tutto il territorio comunale, ha previsto gli interventi nelle scuole del III comprensivo, la primaria “Dante Alighieri” e la secondaria di I grado “Ricciotti”. Operazioni di pulizia, taglio erba e sistemazione delle aree anche per l’area attrezzata del free park, in via Cesare Terranova, meta abituale di tante famiglie del capoluogo, e per gli spazi del centro sociale di via Vado del Tufo”.

Prosegue, intanto, “Frosinone sei tu!”: tutte le tappe della campagna informativa sono indicate sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it e sui canali social dell’Ente.

COMUNICATO STAMPA