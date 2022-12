Frosinone – Ambiente: proseguono gli interventi di pulizia in tutta la città

Il calendario di interventi su tutto il territorio comunale, per valorizzare decoro e ornato urbano, prosegue senza sosta, così come predisposto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“Ognuno di noi deve fare la propria parte, per una città più bella e più pulita – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione, con il coordinamento dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, sta realizzando gli interventi di valorizzazione e manutenzione del patrimonio verde in tutto il capoluogo. La cura degli spazi verdi e la sicurezza del territorio rappresentano un impegno preciso e una priorità.

Alle operazioni già programmate, si aggiungono quelle che vengono effettuate a seguito di segnalazioni. Tra queste, rientrano le indicazioni dell’assessore Rossella Testa per il centro storico e del consigliere Anselmo Pizzutelli per lo Scalo”.

“L’azienda specializzata, nei giorni scorsi – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – è intervenuta in piazza Romita e nell’istituto scolastico di Madonna Della Neve. Pulizia, taglio erba e sistemazione delle aree anche per la scuola dell’infanzia Polledrara e della secondaria di I grado Campo Coni. Interventi di pulizia anche nell’area in prossimità del casello autostradale, nell’area esterna del Parco Matusa e nell’area verde di via Mola Vecchia. Gli operai sono intervenuti anche nelle aree verdi della rotatoria di via Aldo Moro e nel giardino di piazzale Vienna e via Berna”.

Comunicato stampa