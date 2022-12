Frosinone – Ambiente: proseguono gli interventi di pulizia in tutta la città

Il calendario di interventi su tutto il territorio comunale, per valorizzare decoro e ornato urbano, prosegue senza sosta, così come predisposto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“Decoro, pulizia e manutenzione del patrimonio verde sono essenziali in ogni periodo dell’anno e sono una priorità specie in una stagione in cui possono verificarsi intensi eventi atmosferici – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Per questo motivo, gli interventi, realizzati dall’impresa specializzata con il coordinamento dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, avvengono senza sosta. Un ringraziamento va rivolto anche a coloro che forniscono segnalazioni che gli uffici prendono in carico perché siano aggiunte nel calendario delle operazioni già programmate, come avviene nel caso dell’assessore Rossella Testa per il centro storico e del consigliere Anselmo Pizzutelli per lo Scalo”.

“Ogni giorno, i cittadini di Frosinone incontrano nelle strade e nelle piazze cittadine operatori che si prendono cura di parchi e giardini, assicurando decoro e igiene dell’ornato urbano. Nei giorni scorsi – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – il calendario di attività di pulizia, igiene e cura degli spazi verdi, che comprende tutto il territorio comunale, ha previsto gli interventi nel parco delle Colline, nelle aree della scuola primaria “Dante Alighieri”, e negli spazi che insistono sulla scalinata di via Firenze e via Acciaccarelli. Raccolta foglie e operazioni di pulizia anche su via Giacomo Matteotti e viale America Latina; pulizia e cura degli spazi anche nel plesso “La Rinascita”, nei giardini di viale Mazzini e nel parco di via degli Etruschi. Interventi di cura e pulizia anche negli istituti scolastici ‘Ignazio de Luca’, di via Verdi e Viale Madrid”.

COMUNICATO STAMPA