Frosinone – Ambiente: proseguono gli interventi di pulizia e gli incontri per Frosinone sei Tu!

Il calendario di interventi su tutto il territorio comunale, per valorizzare decoro e ornato urbano, prosegue senza sosta, così come predisposto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“L’amore per la città si sostanzia anche attraverso la cura e la manutenzione costanti del suo patrimonio verde – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – È, dunque, fondamentale il lavoro che l’ufficio comunale ambiente, con il coordinamento del vicesindaco Scaccia, e l’impresa privata stanno svolgendo, rendendo la nostra città sempre più bella e pulita”.

“Le attività di pulizia, igiene e cura degli spazi verdi stanno proseguendo su tutto il territorio comunale, con ottimi risultati – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – Nei giorni scorsi, la tabella di marcia stilata dal Comune ha infatti incluso la pulizia, il taglio erba e la sistemazione delle aree di piazzale Europa, nel quartiere Selva Piana. Interventi di rimozione foglie e igiene anche sul lungo tratto alberato di viale Roma. Prosegue, intanto – ha aggiunto il vicesindaco Scaccia – la campagna informativa Frosinone sei tu, che ha fatto tappa la settimana scorsa alla Villa comunale, con uno stand dedicato e il personale che ha illustrato ai cittadini il materiale informativo. Domenica 20 novembre lo stand di Frosinone sei tu sarà, invece, in piazza Madonna della Neve, dalle 9 alle 13. La campagna si inserisce all’interno di un’articolata azione programmatica volta a ottenere più sicurezza e decoro per la città di Frosinone ed è nata dalla volontà di consolidare il dialogo con la popolazione sui temi ambientali sui quali l’attenzione va mantenuta sempre alta. Rendere la città più bella, pulita ed efficiente passa anche per gesti semplici che quotidianamente tutti noi dobbiamo mettere in pratica, come fare bene la raccolta differenziata, non abbandonare i rifiuti lungo le strade, nelle campagne o nelle aree verdi, usare correttamente i cestini stradali. L’Assessorato all’ambiente di questa Amministrazione vuole lanciare un messaggio forte e trasversale affinché arrivi a tutti, dai più piccoli ai più anziani: è fondamentale che ognuno faccia la propria parte per una città più vivibile”.

COMUNICATO STAMPA