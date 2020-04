Frosinone – Ambiente, Fare Verde:” Abbandono incontrollato di mascherine e guanti dopo l’uso

Il Presidente Greco: “Ritrovate anche in mare. Rischiamo un disastro sanitario ed ambientale “usa e getta”. Attuare sistemi di sterilizzazione e riutilizzo delle mascherine”

Con il titolo “Come puoi pensare di restare sano in un ambiente malato?”, l’associazione ambientalista Fare Verde lancia l’allarme sul malcostume in atto in questi giorni di emergenza “coronavirus”: l’abbandono incontrollato di mascherine protettive e guanti di plastica, evidenziando sia l’aspetto sanitario che quello ambientale della questione.

“Da ogni parte d’Italia i nostri volontari segnalano episodi del genere in tutta Italia – dichiara Francesco Greco, Presidente Nazionale di Fare Verde – addirittura mascherine sono state rinvenute in mare, ripercorrendo il triste fenomeno, già verificato con “Il Mare d’Inverno”, della plastica trasportata dalle città in mare aperto.”

Fare Verde Provincia di Frosinone invita i cittadini a non gettare a terra le protezioni personali e a conferire mascherine e guanti, secondo le indicazioni diffuse dagli enti preposti, nel sacco dell’indifferenziato.

Anche nei prossimi mesi, per affrontare l’emergenza covid-19, ci vorranno milioni di mascherine e guanti, una “montagna” di rifiuti “usa e getta” che dovrà essere gestita responsabilmente da cittadini ed amministrazioni”.

Inoltre, “Fare Verde chiede alle Autorità di intervenire per cercare di gestire e ridurre il rifiuto “usa e getta” connesso alla prevenzione del Covid-19, ad esempio mediante la sterilizzazione delle mascherine per riutilizzarle. A tal fine Fare Verde ha scritto al Ministro dell’Ambiente – conclude Greco – chiedendo, con particolare riferimento alle mascherine che saranno prodotte dallo Stato, come comunicato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio, Conte, di studiare la possibilità di lavare e sterilizzare le mascherine usate, affinché siano riutilizzabili e, quindi, ridurre l’impatto ambientale della pandemia.” I provincia di Frosinone i Giovani di Fare Verde che si sono mobilitati per distribuire i DPI e a tal proposito la responsabile di Fare Verde Giovani Maria Lucia Belli è lapidaria: Guanti e mascherine durante l’emergenza Covid 19 vengono incivilmente gettati a terra e purtroppo contribuiscono a inquinare ulteriormente anche i mari, per non parlare di quelle che sono presenti sui cigli delle strade; infatti tali soggetti se individuati andrebbero multati. Occorre buon senso e civiltà da parte di tutti e anche come sostiene il Presidente nazionale Francesco Greco l’uso di mascherine riutilizzabili e sterilizzabili, cercando di ridurre il rifiuto “usa e getta”. Complimenti sempre a Francesco Greco che ha il nostro sostegno ed infatti non a caso le mascherine distribuite da Fare Verde Gruppo Giovani Frosinone sono esclusivamente sterilizzabili.

Fare Verde Provincia di Frosinone