Frosinone – Alta Velocità: dichiarazione del Segretario Provinciale Codici Giammarco Florenzani

Oggi viene avviato il Progetto Alta Velocità nella Provincia di Frosinone, unica vera speranza per il rilancio economico della nostra Provincia. Sono tre anni che insistiamo sull’importanza dell’alta velocità in sede Regionale e siamo

Fiduciosi che la Regione Lazio e Trenitalia abbiano deciso di ascoltare le istanze dei pendolari e dei rappresentanti del Territorio.Ora sarà fondamentale in questo periodo che il territorio faccia quanto più possibile per arrivare pronto alla partenza del primo convoglio.Occorre che Il trasporto pubblico comunale pianifichi collegamenti diretti con la stazione Tav.

comunicato stampa