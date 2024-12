Frosinone, allo Scalo i sopralluoghi per implementare l’illuminazione

Disposto il potenziamento del sistema di illuminazione nell’area dello Scalo, come da indirizzo della Prefettura di Frosinone e dell’amministrazione comunale.

Nella giornata di giovedì, è stato effettuato il sopralluogo congiunto del Comune di Frosinone, settore lavori pubblici, coordinato dall’assessore Angelo Retrosi, con i tecnici del gestore ai fini dell’implementazione della pubblica illuminazione presso piazza Sandro Pertini.

Il personale addetto svolgerà, nei prossimi giorni, un ulteriore sopralluogo anche in orario notturno per l’analisi illuminotecnica dello stato attuale dell’impianto, per vagliare differenti ipotesi quali l’integrazione dei pali esistenti con più luci e installazioni ex novo.

La zona dello Scalo è stata oggetto, la scorsa settimana, di una ordinanza ad hoc, emanata dal Sindaco Mastrangeli, che vieta la vendita di qualsiasi bevanda alcolica o superalcolica in contenitori di vetro o latta per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali; vieta inoltre il consumo in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei locali, ad eccezione delle aree appositamente allestite ed autorizzate al consumo di cibo e bevande, di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare e/o disperdere i contenitori di cibo, durante l’arco dell’intera giornata. Dispone, infine, il divieto di indugiare all’aperto e su aree pubbliche, con contenitori in vetro e alluminio, contenenti bevande di qualsiasi genere e/o girovagare su strade, piazze e comunque sulle aree pubbliche in argomento con detti oggetti.

Il divieto si applica dalle ore 20 alle ore 7 fino al 31 maggio 2025, nella zona di piazza Alessandro Kambo, Piazza Pertini, Via Mascagni, Via Don Minzoni, Via Puccini, via Refice ossia il tratto adiacente la linea ferroviaria, Via Monteverdi, Via Sacra Famiglia, Viale Verdi fino all’incrocio con Via Cosenza.

COMUNICATO STAMPA