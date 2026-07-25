Frosinone, Alleanza Verdi Sinistra sfida Mastrangeli a un confronto pubblico sul futuro della città

Un’amministrazione secca come gli alberi che ha appena piantato. Alleanza Verdi Sinistra Frosinone sfida a un confronto pubblico Mastrangeli sul futuro della città.

Gli alberi piantati appena un mese fa ai Cavoni sono già il simbolo del fallimento dell’amministrazione di destra che governa Frosinone: secchi, abbandonati e ormai destinati a morire. Un’immagine desolante che richiama quanto già accaduto con le piante messe a dimora durante la Festa dell’Albero del 2022, anch’esse lasciate senza le necessarie cure.

Mentre il sindaco Riccardo Mastrangeli continua a celebrare sui social nuove colate di cemento, la realtà racconta una città sempre più povera di verde e incapace di valorizzare il proprio patrimonio arboreo.

Piantare alberi per una fotografia o un comunicato stampa, per poi lasciarli morire di sete senza manutenzione, non è solo cattiva amministrazione: è un danno ambientale e uno spreco di risorse pubbliche. Il verde non si inaugura, si cura.

La totale assenza di una visione strategica è sotto gli occhi di tutti. In una città sempre più soffocata dal cemento, il verde urbano continua a essere considerato un semplice elemento decorativo invece che un’infrastruttura essenziale per migliorare la qualità della vita, contrastare il caldo estremo, ridurre l’inquinamento e rendere Frosinone più vivibile.

Per questo Alleanza Verdi Sinistra ed Europa Verde chiedono l’immediata applicazione del Piano annuale di gestione del verde, mettendo fine all’improvvisazione che ha caratterizzato finora l’azione dell’amministrazione. Serve una svolta radicale. Bisogna investire nella cura degli alberi esistenti, nella de-impermeabilizzazione dei suoli, nella realizzazione di nuove aree verdi e di piccole foreste urbane, restituendo spazio alla natura e riducendo quello occupato inutilmente dall’asfalto. Occorre inoltre creare barriere vegetali lungo le strade più trafficate, per migliorare la qualità dell’aria, ridurre il rumore e rendere i quartieri più vivibili. È il momento di archiviare definitivamente la politica degli annunci, delle inaugurazioni e delle fotografie di rito con alberi destinati a seccare dopo poche settimane. Frosinone merita una città più verde, più resiliente e più vivibile, non una distesa di asfalto e cemento. È quanto mai necessario un cambio radicale di prospettiva. Trasformiamo Frosinone in una città sostenibile, resiliente e a misura di cittadino. Il tempo per un’idea alternativa di città è oggi, il futuro di Frosinone comincia adesso. Alleanza Verdi Sinistra ha idee, proposte e una visione concreta per il futuro di Frosinone. Per questo siamo disponibili fin da subito a un confronto pubblico con il sindaco Riccardo Mastrangeli sulle politiche ambientali e sul futuro della città.