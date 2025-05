Frosinone, alla Villa la presentazione di “Altrimenti non sarei qui”

Venerdì 16 maggio alle 18.30, la Villa comunale di Frosinone ospiterà la prima presentazione ufficiale di “Altrimenti non sarei qui” (Il Convivio editore), drammaturgia teatrale di Simone Ignagni. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività organizzate dal Comitato Tecnico Artistico Culturale, recentemente costituito, per supportare lo sviluppo delle politiche culturali dell’amministrazione comunale, che patrocina l’evento, presso la Villa.

Il dottor Giuseppe Palladino, editor e psicologo clinico, condurrà questa speciale intervista a tutto tondo, in uno scambio con l’autore attraverso cui verranno analizzate le tematiche del testo, nonché le sue implicazioni letterarie, cinematografiche e psicologiche.

Le letture interpretate tratte dal libro saranno affidate agli attori Sara De Luca e Marco Mulattieri, gli stessi interpreti che hanno già portato in scena lo spettacolo in giro per l’Italia, e si sono distinti per le esemplari performance che hanno dato vita ai personaggi di Livia e Daniele.

L’autore, per l’occasione, ha voluto ulteriormente adattare gli estratti in forma di lettura interpretata, distaccandoli dalla classica performance da palco, per donare il giusto carattere da “lettura a leggio”.

“La presentazione di un’opera come quella di Simone Ignagni conferma la volontà dell’amministrazione di promuovere una cultura viva, inclusiva e capace di raccontare anche le fragilità del nostro tempo – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La Villa Comunale si farà teatro di una riflessione importante su temi attuali, specie per i nostri giovani, come la ricerca di connessioni autentiche in un mondo iperconnesso virtualmente”.

“’Altrimenti non sarei qui’ è molto più di un testo teatrale: è una lente sulla società contemporanea, su come ci percepiamo e su come ci relazioniamo agli altri – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – Con eventi come questo intendiamo sostenere la cultura intesa non solo come intrattenimento, ma come anche come momento di incontro, riflessione e crescita collettiva”.

In “Altrimenti non sarei qui” Livia ha quasi fatto di una vecchia cabina per fototessere la sua casa. Potete trovarla lì accanto, su una panchina, a sfogliare l’amato “Silver Surfer”, aspettando il momento giusto. Daniele, capitato da quelle parti per delle fototessere, si chiederà: “Il momento giusto per cosa?”. Ed è così che due outsider fuori contesto, non integrati, non adeguati ai ritmi dei giorni nostri, iniziano a legare, costruendo inaspettatamente un rapporto tanto speciale quanto intenso.