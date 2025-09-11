Frosinone, alla Villa la mostra “Costanti variabili”

Dal 12 al 28 settembre 2025 la Villa Comunale di Frosinone ospiterà la mostra collettiva “Costanti variabili”, a cura di Martina Bocconi e patrocinata dal Comune di Frosinone, mediante l’Assessorato alla Cultura di Simona Geralico. L’inaugurazione è prevista per venerdì 12 settembre alle ore 18.

Il percorso espositivo, intitolato “Sospesi tra tempo e memoria”, evoca una condizione esistenziale: quella di chi vive tra ciò che è stato e ciò che deve ancora accadere. E proprio in questo spazio di sospensione si collocano le opere degli artisti partecipanti – Alessandra Galanti, Denise Scascitelli Benedetti, Davide Stirpe, Francesco Savelloni, Maria Elena Piroli, Luciano Sarracino, Chiara Faustini.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

“Con “Costanti variabili – sospesi tra tempo e memoria” la Villa Comunale di Frosinone continua a essere luogo di dialogo e di ricerca nell’ambito del calendario stilato tramite il Comitato Tecnico Artistico Culturale, oltre che di aggregazione e socialità – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Simona Geralico – Le opere presentate ci invitano a riflettere sul rapporto tra memoria e futuro, su ciò che ci costituisce come individui e come comunità. Questa iniziativa conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere la creatività contemporanea e di offrire al pubblico occasioni di confronto culturale e artistico di alto livello”.