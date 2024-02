Frosinone – Alla libreria Ubik la presentazione del libro dell’ingegner Mario Andrea Sarasso ‘De Manageribus’

Martedì 20 febbraio 2024, alle ore 18, l’ingegner Mario Andrea Sarasso presenterà il suo libro ‘De Manageribus’ alla libreria Ubik di Frosinone, in via Aldo Moro 150. Il ‘De Manageribus’, pubblicato da Arbor Sapientae Editore, è una moderna analisi del De Principatibus di Machiavelli: ne verifica e accerta l’attualità del pensiero politico e filosofico nel contesto delle organizzazioni aziendali di oggi per comprendere le dinamiche del potere e capire quali siano i comportamenti efficaci da adottare per la carriera e la gestione. A dialogare con l’autore sarà il docente e giornalista Paolo Carnevale: insieme a lui, Sarasso illustrerà il contenuto dell’opera, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti del pensiero di Machiavelli quali elementi di approfondimento nella ricontestualizzazione in ambito aziendale. A introdurre l’evento sarà Valeria Garzia. ‘De Manageribus’ è il primo libro della trilogia ‘Procurationis schola excelsa’ e ripercorre, passo dopo passo, il ‘De Principatibus’ di Machiavelli, per trovare analogie e attualità del suo pensiero ad uso dell’analisi del gioco di potere in azienda. Mario Andrea Sarasso, classe 1951, è stato dirigente in Fca e amministratore delegato, tra le altre, della Snia di Colleferro e della Munters Italy, azienda controllata dalla Nordic Capital. La sua prima produzione letteraria risale al 2020, anno in cui dà alle stampe il volume ‘La Philosophie… dans le bureau…’, un saggio semiserio in 20 capitoli, dai contenuti decisamente politically incorrect e rivolto ai giovani che sono agli esordi della loro carriera in azienda. Attualmente vive ad Anagni con la moglie Fulvia.

