Frosinone, alla guida con una patente falsa: denunciata una donna

Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una donna poiché esibiva un documento falso.

In particolare una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone, impegnata nel controllo del territorio, verso le ore 19.00, sulla via Monti Lepini intimava l’alt ad un’autovettura.

Alla guida veniva identificata una donna residente nel capoluogo che esibiva un titolo di guida che, agli occhi esperti dei poliziotti appariva non originale.

Sul titolo esibito, venivano effettuate ulteriori accertamenti preliminari facendo emergere altri dettagli circa la falsità dello stesso.

Pertanto, il titolo di guida veniva sequestrato per essere sottoposto ad accertamenti tecnici e la donna veniva denunciata per uso di atto falso.

All’esito delle verifiche, qualora il documento esibito risultasse effettivamente falso, verrà contestato alla donna anche l’infrazione prevista dal Codice della Strada per guida senza patente che prevede una sanzione di 5100,00 euro.

È obbligo rilevare che l’indagata, è, allo stato, solamente indiziata di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, la stessa sarà, eventualmente, riconosciuta colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Comunicato stampa