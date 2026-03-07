Frosinone, al “Vittoria” “Piccole donne non devono morire”

Tornerà sabato 14 marzo alle ore 21 l’atteso appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Sabato 14 marzo andrà in scena “Piccole Donne non devono morire”, diretto e interpretato da Francesca Pica e Maria Scorza. Sud Italia. Oggi. Due sorelle, Margherita e Pina, sono in un cimitero per la riesumazione della sorella Bettina. Margherita è la maggiore, felicemente sposata con Giovanni, completamente assorbita dalla vita familiare. Pina, la secondogenita, scrittrice, ha pubblicato un romanzo di successo, ma le opere successive non sono all’altezza. Le due sorelle attendono Emilia, la piccola di casa, che è in ritardo. Il cimitero, luogo dell’attesa, diventa un contenitore di ricordi, confessioni, discussioni, verità. Ispirato ai romanzi “Piccole donne” e “Piccole donne crescono” di Louisa May Alcott, è un viaggio a ritroso delle piccole donne, ora quarantenni, che ricordando, riflettono su cosa le ha fatte diventare le donne che sono, su cosa hanno ancora bisogno di dire e di fare per sentirsi libere.

Biglietti online: ciaotickets.com; biglietti presso il botteghino: il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.