Frosinone, al “Vittoria” “Made in Italy”

Tornerà domenica 1° marzo alle 18 l’atteso appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Il 1° marzo andrà in scena “Made in Italy”, testo di David Norisco, regia di Francesco Branchetti, con Barbara De Rossi, Simona Bettoni, Ilaria Giorgi, Samanta Chieffallo. Se il Gran Tour dei secoli passati portava nella nostra penisola moltitudini di poeti, musicisti, scrittori e nobili dell’Europa, presi da una fervida emozione culturale, vogliamo oggi percorrere con curiosa determinazione alcune regioni della nostra Italia con un volo all’insegna di una curiosa rivisitazione per approfondire e non dimenticare luoghi, monumenti e musica che sono pure il bagaglio che ci ha fatto crescere. Se si corre a Dubai, a New York o a Calcutta per stordirci nel rumore, nelle visioni di grattacieli svettanti, torniamo un attimo tra noi e il viaggio non avrà mai fine perché conoscere è volare oltre la soglia fisica consentita. Biglietti online: ciaotickets.com; biglietti presso il botteghino: il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

TEATRO VITTORIA Via Giovanni Amendola, 303100 Frosinone