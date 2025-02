Frosinone, al Vittoria in scena Sergio Assisi con “Mi dimetto da uomo”

Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al Teatro Vittoria, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood. Quattro i prossimi appuntamenti in programma, fino ad aprile 2025. Sabato 15 febbraio alle 21 e domenica 16 febbraio alle 18 andrà in scena “Mi dimetto da uomo”, di Sergio Assisi e Simone Repetto. Con Giuseppe Cantore.

Come un giullare, Sergio scherza, racconta e riflette, ora cinico ora conciliante, in un flusso affabulatorio irresistibile.

Analizza insieme al pubblico abitudini, speranze, sogni e miserie.

Tenta di aggrapparsi alla bellezza, all’amore, alla poesia, come fossero rami di un albero che si protende verso le stelle, ma l’egoismo, la grettezza e gli umani limiti, lo risucchiano verso il basso e lo costringono a domandarsi: “Dovrei forse dimettermi dall’essere uomo?”. E mentre cerca delle risposte, un’entità irrompe sul palco nei momenti meno opportuni. Uno spiritello buffo, irriverente, impietoso, che corregge, puntualizza, svela, rivendica, irride, incarna concetti e idee, e cosa peggiore di tutte, inchioda Sergio alla amara verità. Quel che certamente accade ogni sera è che si ride, ci si commuove o per lo meno si riflette nel riconoscersi membri di questa immensa e sconclusionata tribù che chiamiamo “umanità”.

Prevendita online su https://www.ciaotickets.com/it/comune-di-frosinone . I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati anche presso la biglietteria del Teatro Comunale Vittoria a partire dalle tre ore antecedenti lo spettacolo. Info line: 328/5638006; info@paloreventi.it