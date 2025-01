Frosinone, al Vittoria in scena “Famiglia micidiale”

Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al Teatro Vittoria, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood. Cinque i prossimi appuntamenti in programma, fino ad aprile 2025.

Giovedì 23 e venerdì 24 gennaio sarà di scena alle 21 “Famiglia micidiale”, con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Gianni Ferreri e Alessandra Merico.

La famiglia Moscetti ha un grande astio nei confronti dei vicini, i Longobardi. Ogni cosa diventa un motivo di sfida tra le due famiglie, soprattutto in occasione delle festività: luminarie migliori, addobbi più appariscenti, pranzi e feste più riuscite.

Ma anche nel quotidiano si intrattengono invidie e gelosie: acquisti di macchine, vacanze più lussuose, vestiti firmati, persino la razza del cane diventa motivo di competizione.

Un giorno però a casa dei vicini avviene un fatto drammatico. I Moscetti vivono un momento di scarsa compassione per il lutto immediatamente interrotto da un nuovo motivo di invidia: i Longobardi sono improvvisamente sotto l’occhio dei riflettori nazionali. I Longobardi sono diventati famosi. I Moscetti però non vogliono essere secondi a nessuno e studiano un piano per il contrattacco. Ci riusciranno? Una commedia esilarante ricca di colpi di scena, un giallo comico che vi terrà incollati alle poltrone!