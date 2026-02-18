Frosinone, al “Vittoria” Genitori vs figli

Tornerà venerdì 20 febbraio alle 21 l’atteso appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.Il 20 febbraio andrà in scena Genitori vs Figli – Don’t worry, stay Chill, con Federico Perrotta e Valentina Olla e con Maria Teresa Pascale, Miloud Mourad Benamara, Sofia Graiani e Luca La Ginestra, scritto e diretto da Antonio Pisu. Con un deciso “io quitto”, il figlio diciannovenne, stanco di sentirsi incompreso, decide di andarsene di casa. La famiglia, disperata, si lancerà in una frenetica corsa per farlo restare. In una serie di divertenti e rocamboleschi eventi, scopriranno che l’amore autentico nasce dall’accettare le proprie fragilità e andare oltre le apparenze. Con Genitori vs Figli, attraverso il linguaggio della commedia, si palesa il cortocircuito generazionale che viviamo ogni giorno. Dentro questa quotidianità, i personaggi cercano di respirare: Luca con la sua musica trap, Sofia con il suo segreto d’amore, Valentina aggrappata al lavoro e Federico alle sue partite di sport improbabili. Poi ci sono Tipu e Claudia: figure che sembrano uscite da un altro mondo e che invece ci riportano alla realtà. Il cuore di Genitori vs Figli è far ridere lo spettatore mentre gli ricorda che dietro ogni battuta, dietro ogni conflitto, c’è un bisogno disperato di amore. Non è una storia di vincitori o vinti. È una storia di esseri umani che, pur sbagliando tutto, non smettono di cercarsi.

