Frosinone, al via piano di interventi sulla rete elettrica

Una rete elettrica con maggiori standard di qualità, più resiliente e capace di fronteggiare condizioni climatiche avverse. Con queste finalità, E-Distribuzione e l’amministrazione comunale di Frosinone hanno avviato il significativo piano di interventi che sta interessando la rete elettrica del centro della città e del centro storico.

Gli interventi denotano la costante attenzione della società elettrica e dell’amministrazione comunale al miglioramento del servizio elettrico mediante il potenziamento delle infrastrutture esistenti e di nuove realizzazioni al servizio del territorio e dell’annessa rete di distribuzione a beneficio dei clienti e a favore della transizione energetica.

Nel dettaglio, saranno realizzate 4 nuove linee di media tensione al servizio del centro urbano che garantiranno l’innalzamento degli standard di qualità del servizio offerto alla clientela in considerazione delle maggiori potenze prelevabili nelle aree del centro. La realizzazione di nuove diametrali di media tensione su cabine secondarie esistenti garantiranno invece una maggiore opportunità di rialimentazione in caso di guasto mente la sostituzione di tratti di cavi saranno in grado di potenziare la rete e consentiranno maggiori prelievi di energia.

“L’implementazione degli standard di qualità della rete elettrica – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – rappresenta un passo fondamentale per garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e sicuro. La collaborazione con E-Distribuzione consente all’amministrazione di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio, migliorando la resilienza delle infrastrutture e promuovendo un uso più sostenibile delle risorse energetiche”.

“Questi interventi testimoniano l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – Grazie al potenziamento della rete elettrica, la collettività usufruirà di un servizio ottimizzato a partire dai bisogni degli utenti, riducendo al minimo le criticità legate a eventi climatici avversi o guasti improvvisi”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, si potrà rendere necessario effettuare delle disalimentazioni così come potrebbero verificarsi impatti sulla viabilità stradale. E-Distribuzione, scusandosi per i possibili disagi, informa che per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html.